У посла Грузии в Украине проблемы с признанием - СМИ

29.08.2017 13:03 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Гела Думбадзе до сих пор не вручил президенту Украины Петру Порошенко верительные грамоты.



Как сообщает грузинское издание "Таймер" со ссылкой на свои источники, президент Украины не принял Гелу Думбадзе, несмотря на то, что встреча была запланирована на высоком уровне. По распространенной информации, отказ от украинской помощи во время пожара в Боржомском ущелье был обусловлен именно этим фактом.



Посол и консул, которые в трехмесячный срок с назначения не получат согласия соответствующего государства, будут освобождены с должности - сказано в законе "О дипломатической службе".



Согласно изменениям, министр иностранных дел будет полномочен обратится к правительству с ходатайством об освобождении с должности руководителя дипломатической службы, если он не получит должного ответа от соответствующего государства для получения агремана в трехмесячный срок с отправки документации. То же самое произойдет и в случае консула - в случае не получения ответа в течение трех месяцев с отправления соответствующей документации для получения экзекватуры, министр будет полномочным освободить консула с должности.



Напомним, что в 2009-2013 годы Думбадзе являлся старшим советником посольства Грузии в Украине. В то время чрезвычайным и полномочным послом Грузии в этой стране был Григол Катамадзе. Порошенко считает Думбадзе членом команды Саакашвили, и именно это могло стать причиной того, что Порошенко отказался принимать Думбадзе. Поэтому возможно, скоро МИД Грузии придется вернуть назад посла, что на отношениях двух стран не отразится положительно.



"Таймер" перепроверил информацию во внешнеполитическом ведомстве. В МИД Грузии заявили, что Гела Думбадзе должен был получить агреман еще 5 мая, но положение в связи с вручением верительных грамот в ведомстве не комментируют.

















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