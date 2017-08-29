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«Утром деньги вечером стулья» - Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций


29.08.2017   14:38
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции будут отменены после устранения причин их введения. Об этом глава немецкого правительства сообщила на традиционной летней пресс-конференции. Ее слова передает Reuters.

По мнению Меркель, для отмены ограничений, введенных против России, необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

21 августа помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошими, полезными и конструктивными переговоры со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. По словам Суркова, стороны согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также увязывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Лента.ру





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