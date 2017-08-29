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23 политических партий включились в программу электронной регистрации ЦИК


29.08.2017   15:17
В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с представителями политических партий. Участников встречи проинформировали об еще одном инновационном проекте избирательной администрации.

Председатель ЦИК рассказал о новой программе, дающей политическим партиям возможность назначать представителей посредством электронных средств. Программа упростит процесс регистрации включенным в выборах сторонам, а также даст избирательной администрации возможность своевременно и эффективно обработать и перепроверить представленную документацию. К проекту на данном этапе присоединились 23 политических партий.

Участников встречи детально проинформировали о программе, а также на их вопросы ответили начальник регистрационного и административного департамента Елизавета Велидзе, и представители департамента формирования избирательных списков и информационных технологий.

Посредством инновационных программ политическим партиям дается возможность назначать представителей в избирательной комиссии всех уровней (ЦИК, областные и участковые комиссии) электронно, в онлайн режиме. Для потребителей будет открыто электронное пространство, где они смогут осуществить соответствующие процедуры, получить информацию о новшествах, загрузить необходимую документацию и правовые акты.

Программа к выборам органов местного самоуправления 2017 года будет работать в пилотном режиме, а в будущем включает несколько направлений. Электронная регистрация даст возможность партиям, инициативным группам, местным и международным наблюдательским организациям, а также медиа средствам пройти необходимые процедуры регистрации в онлайн режиме.








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