23 политических партий включились в программу электронной регистрации ЦИК

29.08.2017 15:17 В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с представителями политических партий. Участников встречи проинформировали об еще одном инновационном проекте избирательной администрации.



Председатель ЦИК рассказал о новой программе, дающей политическим партиям возможность назначать представителей посредством электронных средств. Программа упростит процесс регистрации включенным в выборах сторонам, а также даст избирательной администрации возможность своевременно и эффективно обработать и перепроверить представленную документацию. К проекту на данном этапе присоединились 23 политических партий.



Участников встречи детально проинформировали о программе, а также на их вопросы ответили начальник регистрационного и административного департамента Елизавета Велидзе, и представители департамента формирования избирательных списков и информационных технологий.



Посредством инновационных программ политическим партиям дается возможность назначать представителей в избирательной комиссии всех уровней (ЦИК, областные и участковые комиссии) электронно, в онлайн режиме. Для потребителей будет открыто электронное пространство, где они смогут осуществить соответствующие процедуры, получить информацию о новшествах, загрузить необходимую документацию и правовые акты.



Программа к выборам органов местного самоуправления 2017 года будет работать в пилотном режиме, а в будущем включает несколько направлений. Электронная регистрация даст возможность партиям, инициативным группам, местным и международным наблюдательским организациям, а также медиа средствам пройти необходимые процедуры регистрации в онлайн режиме.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

