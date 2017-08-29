Каха Каладзе в минувшем году разбогател на 1,6 миллионов лари

29.08.2017 19:48 В 2016 году Каха Каладзе разбогател на 1,58миллионов лари - выясняется из имущественной декларации кандидата в столичные мэры. Согласно документу, стоимость активов генерального секретаря "Грузинской мечты" составляет больше 33,7 миллионов лари.



Согласно декларации, в 2016 году в виде доходов Каладзе получил 4,2 миллиона лари. Подавляющая часть данной суммы приходиться на дивиденды принадлежащих ему компаний. Зарплата министра в 58 000 лари составила всего 1% доходов Каладзе. Согласно декларации, в 2016 году Каладзе потратил 2,6 миллиона лари. Большую часть этих средств он заплатил на обслуживание займов. По тому же документу, Каладзе выделил для благотворительности 350 000 лари. В общем итоге доходы Каладзе в минувшем году на 1,6 миллионов лари превышали его расходы.



Дома, автомашины, и картины - 8,34 миллиона лари



По данным, указанным в имущественной декларации, на имя Кахи Каладзе оформлена недвижимость в Грузии и Украине. За эти имущества Каладзе в совокупности заплатил 5,2 миллиона лари.



У Каладзе в декларации указаны автомашины стоимостью 2,3 миллиона лари, например, $135-тысячный Bnetley Continental, €140-тысячный Mercedes G63, а также €360 тысячный Феррари и др. В декларации Каладзе указал три мотоцикла общей стоимостью 208 000 лари. Каладзе владеет картинами кисти Ладо Гудиашвили и Елены Ахвледиани, за которые заплатил 590 000 лари. В общем итоге стоимость автомобилей/мотоциклов, недвижимости и картин, принадлежащих Каладзе, составляет 8,34 миллиона лари.



Депозиты Каладзе в банках - 23,1 миллион лари



У Каладзе в коммерческих банках Грузии и заграницей в общем итоге размещены депозиты на 23,1 миллион лари. Из них самая крупная сумма €900 000 евро и 3,6 миллионов долларов Каладзе хранит в итальянском банке Intesa Sanpaolo, его депозит в швейцарском банке Julius Baer - 3,9 миллионов евро. Согласно декларации, Каладзе хранит дома наличными 20 000 долларов.



Компании Каладзе, и дивиденды, полученные из этих компаний



По той же декларации, Каха Каладзе владеет 100% долей трех компаний, 33% долей в одной компании, и 50% долей в одной компании. Согласно декларации, из них самый большой 2,3 миллионный капитал у ООО "Колхети". В декларации указана компания "kala capital limited", зарегистрированная на Кипре, задекларированный капитал которой равен 21 000 евро. В декларации Каладзе указана компания "Кала Капитал", но не указан размер капитала этой компании. Каладзе владеет 33% долей компании "ЮКА", зарегистрированной в Украине. Из этой компании в минувшем году он получил доход в 480 000 долларов. Каладзе также владеет 50% долей украинской компании "Нест групп", из которой в прошлом году он получил в виде дивидендов 250 000 евро. В общем итоге в минувшем году Каладзе получил из компаний 2 миллиона лари в виде дивидендов. Доходы Каладзе в 2016 году составили 4,2 миллиона лари.



В эти доходы входят: зарплата министра, сумма, полученная от продажи автомобиля и недвижимости, доходы, полученные из займов, выданных в прошлом собственным компаниям.



Зарплата министра - 58,5 тысячи лари

Дивиденды из компании "Нест Групп", и компании "ЮКА"- 2 080 500 лари.

Доход из займа, выданного на компанию АО "Кала девелопмент"- 1 328 162 лари.

Доход из займа, выданного на компанию АО "Кала девелопмент" – 12,129 лари

Доход из займа, выданного на компанию АО "Кала девелопмент" – 13 733 лари

Доход из продажи недвижимости ООО "Архи на Нуцубидзе"- 38 000 лари.

Доход из продажи mercedes benz S63 coupe- €130 000, т.е. 370 000 лари.

Доходы в общей сумме - 4 243 596 лари.



Расходы Каладзе в 2016 году составили 2,6 миллионов лари



В расходы Каладзе за 2016 год входит также оплата займов в коммерческих банках, стоимость услуги кредитной картой, а также сумма, выделенная на благотворительность.



Расходы на займы в "Карту банке"- $272 041, т.е. 655 618 лари

Расходы на займы в "Карту банке"- $16 931, т.е. 40 803 лари

Договор о поручительстве для обеспечения обязательства ООО "Колхети", "Банк Карту", расход $71 126, т.е. 171 413 лари

Расход на заем в "ТБС банке"- $60 290, т.е. 145 298 лари

Расход на заем в "Банке Грузии"- $181 143, т.е. 436 554 лари

Расход за услугу кредитной картой - €193 642, т.е. 551 879 лари

Расход за услугу кредитной картой в "Банке Карту"- €106 053, т.е. 302 251лари

Овердраф займа в "Банке Карту"- €47, т.е. 133.95 лари

Расходы на благотворительность (не указано, какого рода)- 300 000 лари

Расходы на пожертвования (не указано, какого рода) – 50 000 лари

Расходы в общем итоге - 2 653 954 лари



Разница в расходах и доходах +1 589 631 лари



Примечание: в расчете использованы курсы иностранной валюты по состоянию на 29 августа, стоимость доллара 2,41 лари, стоимость евро 2,85 лари. В то же время, согласно законодательству в имущественной декларации отражаются расходы и доходы, превышающие 3 000 лари. Соответственно не известно, какие в действительности были доходы и расходы Каладзе в 2016 году. Материал отражает только лишь картину, представленную в имущественной декларации Кахи Каладзе.



"Табула"











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