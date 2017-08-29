Молдова подтверждает требование вывести российские войска из Приднестровья

29.08.2017 20:23 Молдова будет настаивать на включении в повестку дня 72-й Генеральной ассамблеи ООН вопроса о полном выводе российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона.



Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, сообщает Укринформ.



"Во время встречи министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура с чрезвычайным и полномочным послом России в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным глава внешнеполитического ведомства подтвердил намерения Молдовы настаивать на включении в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН вопроса о полном выводе российских войск с территории нашей страны", - говорится в сообщении.



При этом Галбур обратил особое внимание дипломата на то, что данная инициатива не относится к российским военнослужащим, входящим в состав трехсторонней миротворческой миссии в Зоне безопасности на Днестре.



Как сообщалось, ранее постоянный представитель Молдовы в ООН Виктор Морару направил в адрес генерального секретаря ООН письмо с просьбой включить в повестку дня заседания Генеральной ассамблеи вопрос о полном выводе российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона Молдовы.



Российская сторона, в свою очередь, отказывается обсуждать этот вопрос, мотивируя отказ тем, что вывод российских войск негативно отразится на процессе Приднестровского урегулирования.



На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1500 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов, снарядов и авиабомб.



В состав миротворческой миссии в Зоне безопасности на Днестре входят около 400 военнослужащих.















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