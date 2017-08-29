Грузия, в случае необходимости, обратится за помощью в тушении пожара к дружественным странам - глава МВД

29.08.2017 21:00 Если понадобится подключение дружественных стран к ликвидации пожара в Абастумани, мы обязательно обратимся к ним, - заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в беседе с журналистами.



По словам Мгебришвили, над Абастумани появился новый очаг огня, который находится весьма далеко от населенного пункта. Как отметил министр лес непроходимый, поэтому в нем практически отсутствуют дороги.



«Мы вызвали тяжелую технику, которая в ближайшие часы будет на месте и начнет прорезать дороги, чтобы пожарные машины добрались до очага. Так же подключена живая сила», - заявил министр ВД.



«Вертолет будет работать до наступления темноты, что касается живой силы, люди, будут работать в лесу в течение всей ночи. Мы посылаем еще дополнительные силы, чтобы они на месте локализовали огонь», - заявил глава МВД.















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