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Грузия, в случае необходимости, обратится за помощью в тушении пожара к дружественным странам - глава МВД


29.08.2017   21:00
Если понадобится подключение дружественных стран к ликвидации пожара в Абастумани, мы обязательно обратимся к ним, - заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в беседе с журналистами.

По словам Мгебришвили, над Абастумани появился новый очаг огня, который находится весьма далеко от населенного пункта. Как отметил министр лес непроходимый, поэтому в нем практически отсутствуют дороги.

«Мы вызвали тяжелую технику, которая в ближайшие часы будет на месте и начнет прорезать дороги, чтобы пожарные машины добрались до очага. Так же подключена живая сила», - заявил министр ВД.

«Вертолет будет работать до наступления темноты, что касается живой силы, люди, будут работать в лесу в течение всей ночи. Мы посылаем еще дополнительные силы, чтобы они на месте локализовали огонь», - заявил глава МВД.






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