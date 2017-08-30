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Грузия вновь обратилась к соседям за помощью в тушении пожара


30.08.2017   10:13
По словам министра внутренних дел Георгия Мгебришвили, с просьбой о помощи в работах по ликвидации пожара в абастуманском лесу к России Грузия не обращалась.

На вопрос о том, входит ли Россия в число стран, к которым обратилась за помощью Грузия, глава МВД ответил, что «России в их числе нет».

По его словам, на данном этапе известно, что авиацией Грузии помогает Украина, которая отправила в Грузию самолет вместимостью 8 тонн и который прибудет в страну через несколько часов.
Что касается других стран, по словам Мгебришвили, конкретный ответ журналисты получат во второй половине дня.

«Что касается других стран, мы направили запросы, но конкретный ответ поступит во второй половине дня. К этому времени мы будем знать, какие силы будут мобилизованы в плане авиации, а живая сила нам не нужна, на месте достаточное количество пожарных-спасателей», - отметил Мгебришвили.






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