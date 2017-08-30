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Украина направила в Грузию самолет для помощи в ликвидации пожара
30.08.2017 10:15
В работах по ликвидации пожара в Абастумани Украина поможет Грузии авиацией.
Как заявил журналистам министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, Украина отправила в Грузию самолет Ан-32П вместимостью 8 тонн.
«Мы ждем из Украины самолет вместимостью 8 тонн, а не вертолет. В ближайшие часы он будет здесь. Он заправится топливом в Одессе и через несколько часов будет в Грузии», - заявил Мгебришвили.
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