Украина направила в Грузию самолет для помощи в ликвидации пожара

30.08.2017 10:15 В работах по ликвидации пожара в Абастумани Украина поможет Грузии авиацией.



Как заявил журналистам министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, Украина отправила в Грузию самолет Ан-32П вместимостью 8 тонн.



«Мы ждем из Украины самолет вместимостью 8 тонн, а не вертолет. В ближайшие часы он будет здесь. Он заправится топливом в Одессе и через несколько часов будет в Грузии», - заявил Мгебришвили.















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