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Турция направляет два вертолета и один самолет на помощь грузинским пожарным


30.08.2017   12:01
Турция вновь протянула руку помощи Грузии в тушении пожаров. По заявлению посла Турции в Грузии Зеки Левента Гумрукчу, в Грузию направляются два вертолета и один самолет, который поможет грузинским пожарным потушить огонь в лесах Абастумани.

"Мы готовы вновь помочь. У нас был контакт с правительством Грузии, и два вертолета и один самолет вновь направляются в Абастумани, и они сегодня днем прибудут в Батумский и Кутаисский аэропорты.

На то и существуют дружественные и соседние страны. Во время пожара в Боржоми мы были одними из первых, кто помог Грузии, и так будет всегда", - заявил посол.






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