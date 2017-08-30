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Владельцев микроавтобусов, автобусов и грузовиков обяжут установить ограничитель скорости


30.08.2017   12:26
Правительство Грузии издало постановление за №400, по которому тысячи автовладельцев будут обязаны установить специальное устройство для ограничения скорости.

Изменение касается микроавтобусов и автобусов, а также грузовых машин. На двигателях этих автомашин будет установлено специальное устройство, которое делает невозможным движение быстрее, чем установлено (100 и 90 км/ч). Это устройство будет механически ограничивать развитие более высокой скорости у автомашины. Платить стоимость устройства придется автовладельцам.

Согласно документу, принятому правительством, владельцам более чем восьмиместных автобусов и микроавтобусов придется поставить специальное устройство, которое механически ограничит скорость их транспортного средства максимум до 100 км/ч.

Для тяжелых грузовых машин более 3,5 тонн лимитом скорости определено 90км/ч.

Технический регламент для автобусов/микроавтобусов и грузовых машин, включенных в международные перевозки, вступает в силу 31 декабря 2017 года. Для автомашин, включенных в местные перевозки, датой его вступления в силу является 1 сентября 2020 года.

По заявлению правительства, изменение сделает более безопасным передвижение пассажиров и грузов в стране. Согласно постановлению, договор Ассоциации с Евросоюзом обязывал Грузию принять данное изменение.

Согласно техническому регламенту, ответственным за его исполнение будут МВД и Агентство сухопутного транспорта, входящее в систему Минэкономики.

Согласно статистике Министерства внутренних дел, в стране зарегистрировано 53 000 пассажирских, и 100 000 грузовых автомашины.








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