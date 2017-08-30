Квирикашвили: Пожар в Абастумани не такой масштабный, как был в Боржомском ущелье

30.08.2017 13:46 Пожар в Абастумани не такой масштабный, как был в Боржомском ущелье – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили грузинским журналистам в Ашхабаде.



Премьер-министр прокомментировал помощь, оказанную Азербайджаном и Украиной.



По его словам, с ним по телефону связался президент Украины Петр Порошенко, и предложил помощь, а также готовность помочь выразил Азербайджан.



"Вчера вечером мне позвонил президент Украины Порошенко, и предложил выслать нам самолет, который, как мне известно, уже в пути. А также, вероятно, будет вертолет из Азербайджана. Хочу также поблагодарить президента Азербайджана не только за эту помощь. Мы и в прошлый раз использовали авиацию. Вообще, во время таких явлений, в чрезвычайных ситуациях важно региональное сотрудничество"- заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр Грузии находится официальным визитом в Туркменистане.















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