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Грузия и Туркменистан углубляют сотрудничество


30.08.2017   14:20
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во главе правительственной делегации находится официальным визитом в Ашхабаде. Сегодня состоялась первая встреча главы правительства Грузии с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, активизацию регионально транспортных проектов, а также углубление двусторонних отношений.

«Мы заинтересованы активизацией региональных транспортных проектов и думаем, что это предмет обоюдного интереса. Поэтому мы находимся здесь, чтобы рассмотреть эти проекты. Также была высказана надежда, что встреча с президентом Туркменистана даст новый импульс развитию двусторонних отношений в культурной, научной и образовательной сферах», — сказано в сообщении пресс-службы премьера Грузии.

Во время визита грузинской делегации планируется подписание документа о сотрудничестве в сфере транспорта. Квирикашвили также проведет переговоры с председателем меджлиса (законодательный орган) Акджой Нурбердыевой.

В программе визита главы правительства Грузии — возложение венка к мемориалу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и посещение олимпийской деревни, где в этом году пройдут Азиатские игры «Ашхабад 2017».

В состав правительственной делегации вошли вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили, министр экономики Георгий Гахария, министр энергетики Илия Элошвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, заместитель министра иностранных дел Давид Джалагания, а также советники премьера Тедо Джапаридзе и Гоги Вашакмадзе.

Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. Граждане Туркменистана могут посещать Грузию без виз, а обладателям грузинского паспорта для въезда в Туркменистан требуется соответствующая виза.






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