|
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября
30.08.2017 14:38
Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлута Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщил посол Турции в Баку Эркан Озорал.
«Встреча министров состоится 5-6 сентября. На данный момент согласуется программа и повестка встречи», - сказал Э.Озорал журналистам в Баку в среду.
Как сообщалось ранее, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального, двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна