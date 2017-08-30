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Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября


30.08.2017   14:38
Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлута Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщил посол Турции в Баку Эркан Озорал.

«Встреча министров состоится 5-6 сентября. На данный момент согласуется программа и повестка встречи», - сказал Э.Озорал журналистам в Баку в среду.

Как сообщалось ранее, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального, двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.






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