Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку в начале сентября

30.08.2017 14:38 Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлута Чавушоглу состоится в начале сентября в Баку, сообщил посол Турции в Баку Эркан Озорал.



«Встреча министров состоится 5-6 сентября. На данный момент согласуется программа и повестка встречи», - сказал Э.Озорал журналистам в Баку в среду.



Как сообщалось ранее, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального, двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.















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