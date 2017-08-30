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Азербайджан вновь выразил готовность помочь Грузии в тушении пожара


30.08.2017   14:40
По заявлению премьера, вновь помочь Грузии готов и Азербайджан В работах по ликвидации пожара в Абастумани кроме Украины и Турции, Грузии, возможно, поможет и Азербайджан.

Как заявил журналистам находящийся в Туркмении премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Азербайджан вновь готов помочь Грузии авиацией.

«В Абастумани очаг огня. Он не таких масштабов, какой был в Боржомском ущелье. Ведутся активные работы. Вчера вечером мне позвонил президент Порошенко и предложил прислать самолет. Насколько мне известно, самолет в пути и прибудет в самом ближайшем будущем, за что, разумеется, я хочу выразить ему большую благодарность. Нам также, предположительно, поможет вертолет из Азербайджана. Хочу также поблагодарить президента Азербайджана не только за эту помощь, но и за то, что мы использовали их авиацию и в прошлом. Думаем, во время таких событий с точки зрения чрезвычайных ситуаций очень важно региональное сотрудничество», - заявил премьер-министр.






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