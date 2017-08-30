Иран и Франция готовы помочь Грузии в борьбе с пожаром

30.08.2017 14:48 Проводятся дополнительные консультации с Ираном и Азербайджаном о получении помощи. Желание помочь Грузии выразила также Франция - информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.



В процесс ликвидации пожара в лесу Абастумани включается украинский спасательный самолет. Об этом премьер-министр Грузии и президент Украины говорили вчера ночью. Украинский самолет в ближайшие часы прилетит в Грузию.



В то же время Республика Турция выделила для участия в работе по ликвидации пожара два вертолета и один спасательный самолет, который вылетит во второй половине дня.



Проводятся дополнительные консультации с Ираном и Азербайджаном о получении помощи. Франция выразила желание оказать нам помощь, грузинская сторона также ведет консультации с ней.



Потушить пожар, возникший в Абастумани, старается единственный вертолет МВД. Он сегодня на рассвете возобновил работу.



Пожарники и спасатели в течение ночи боролись с огнем, однако локализовать пожар до сих пор не удается. В зону бедствия несколько минуты назад ввели дополнительную живую силу. На месте работают более 500 человек, мобилизованы пожарники-спасатели, лесники, и представители чрезвычайного департамента МВД.



На месте находятся члены чрезвычайного штаба. В эти минуты под руководством министра внутренних дел идет заседание, где обсуждают план по ликвидационной работе.



Георгий Мгебришвили говорил с журналистами о помощи дружественных стран.



"С утра мы ждем самолет водоизмещением 8 тонн, а не вертолет. В ближайшие часы он присоединится к нам. Он в пути, заправится топливом в Одессе, и через несколько часов будет в Грузии. Мы отправили обращение, и во второй половине дня сообщим вам конкретный ответ, во второй половине дня мы будем знать, какие силы будут мобилизованы на месте с точки зрения авиации"- заявил Георгий Мгебришвили.

















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