Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иран и Франция готовы помочь Грузии в борьбе с пожаром


30.08.2017   14:48
Проводятся дополнительные консультации с Ираном и Азербайджаном о получении помощи. Желание помочь Грузии выразила также Франция - информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В процесс ликвидации пожара в лесу Абастумани включается украинский спасательный самолет. Об этом премьер-министр Грузии и президент Украины говорили вчера ночью. Украинский самолет в ближайшие часы прилетит в Грузию.

В то же время Республика Турция выделила для участия в работе по ликвидации пожара два вертолета и один спасательный самолет, который вылетит во второй половине дня.

Проводятся дополнительные консультации с Ираном и Азербайджаном о получении помощи. Франция выразила желание оказать нам помощь, грузинская сторона также ведет консультации с ней.

Потушить пожар, возникший в Абастумани, старается единственный вертолет МВД. Он сегодня на рассвете возобновил работу.

Пожарники и спасатели в течение ночи боролись с огнем, однако локализовать пожар до сих пор не удается. В зону бедствия несколько минуты назад ввели дополнительную живую силу. На месте работают более 500 человек, мобилизованы пожарники-спасатели, лесники, и представители чрезвычайного департамента МВД.

На месте находятся члены чрезвычайного штаба. В эти минуты под руководством министра внутренних дел идет заседание, где обсуждают план по ликвидационной работе.

Георгий Мгебришвили говорил с журналистами о помощи дружественных стран.

"С утра мы ждем самолет водоизмещением 8 тонн, а не вертолет. В ближайшие часы он присоединится к нам. Он в пути, заправится топливом в Одессе, и через несколько часов будет в Грузии. Мы отправили обращение, и во второй половине дня сообщим вам конкретный ответ, во второй половине дня мы будем знать, какие силы будут мобилизованы на месте с точки зрения авиации"- заявил Георгий Мгебришвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
IV Национальный конкурс грузинского вина пройдет в Тбилиси
В Тбилиси может подорожать вода
Из терминала Кулеви отправлено 0,8 млн. тонн нефти и нефтепродуктов SOCAR
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕСПЧ разрешил депортировать из Германии 18-летнего уроженца Дагестана
В Чечне оштрафовали местного жителя за публикацию песен
СГБ Азербайджана с начала года предотвратила ввоз более 44 кг наркотиков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна