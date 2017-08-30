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Вертолеты из Ирана будут задействованы в тушении лесного пожара в Грузии - МИД
30.08.2017 15:05
К тушению лесного пожара вблизи курорта Абастумани в Грузии подключатся вертолеты из Ирана, сообщил в среду журналистам министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
"Уже во второй половине дня в тушении лесного пожара включатся противопожарные самолеты Украины и Турции, азербайджанские и турецкие вертолеты. Мы ожидаем помощи вертолетами из Ирана. Рассматривается и вопрос о подключении к операции и противопожарного иранского самолета", - сказал Джанелидзе.
По его словам, при тушении другого лесного пожара неделю назад в Боржомском ущелье правительство Грузии действительно обратилось к России за помощью и это не скрывалось.
"Заявления, которые делают представители оппозиции в этой связи, совершенно безответственны и носят характер политической спекуляции", - сказал министр.
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