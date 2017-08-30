Квирикашвили и Маргвелашвили приглашены на Азиатские игры в Ашхабад

30.08.2017 16:09 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил первых лиц Грузии на открытие пятых Азиатских игр «Ашхабад 2017», которые пройдут 17-27 сентября этого года.



Глава Туркмении озвучил приглашение сегодня на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Ашхабаде. Он отметил, что на игры также приглашен президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



В свою очередь, Квирикашвили поздравил президента Туременистана с успешной организацией «Азиады 2017». Для подготовки к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в столице Туркменистана развернуты беспрецедентные по своим масштабам работы по благоустройству.



«Я думаю, что это мероприятие международного уровня. Такие мероприятия обеспечивают не только развитие спорта, но и мир и стабильность в регионе. Благодарю за приглашение на церемонию открытия. Разумеется, на этом мероприятии Грузия будет представлена на высоком уровне», — заявил Квирикашвили.



В ходе переговоров в Туркмении политики также обсудили вопросы торгово-экономического и регионального сотрудничества. Была выражена готовность использовать огромный потенциал между странами в сфере торговли, а также активизировать региональные транспортные проекты.



«Для успеха Шелкового пути крайне важно активное участие Туркменистана. Поэтому, думаю, мы должны развивать эти отношения. Мы сможем достичь значительно высокого уровня двухсторонних экономических отношений», — сказал Квирикашвили.



В свою очередь, Бердымухамедов обратил внимание на многолетней дружбе двух стран.



«Мы благодарны Грузии за поддержку политики открытых дверей Туркменистана как нейтральной страны, а также международных инициатив Туркменистана, связанных с энергобезопасностью, развитием транзитного коридора и так далее», — отметил Бердымухамедов.



Сегодня же в Ашхабаде состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



Как уже сообщалось, сегодня начался первый визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Ашхабад. Премьер вместе с правительственной делегацией уже провел встречи с с председателем меджлиса (законодательный орган) Акджой Нурбердыевой. а также возложил венок к мемориалу первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.















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