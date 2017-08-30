Усупашвили: Правительство Грузии сказало полуправду

30.08.2017 16:13 Бывший спикер парламента Грузии, а ныне лидер учрежденного им «Движения строительства» Давид Усупашвили считает, что правительство Грузии сказало полуправду, когда оппозиция обвиняла его в обращении за помощью в тушении пожаров к России.



«Правительство Грузии сказало полуправду, и непонятно, чего оно стыдилось или боялось. Правительство нужно нам не для того, чтобы оно в испуге оглядывалось по сторонам, как бы кто какой комментарий не сделал, а делало все правильно и без всякого страха», — заявил Усупашвили в эфире телекомпании «ПирWели».



Он пояснил, что когда в стране свирепствует стихия беспрецедентных масштабов, то правительство обязано использовать для борьбы с ней все средства и возможности и обращаться за помощью ко всем — дружественным, соседним странам и всему миру, в том числе и к России.



«Да, это проблема беспрецедентных масштабов, свирепствует стихия, мы еще не знаем, как и когда сможем справиться с ней. Поэтому обращаемся ко всем дружественным странам, которые там и так уже помогают. Мы обращаемся ко всему миру, и, конечно, в том числе к России, если это необходимо для спасения людей, для решения масштабной проблемы. Мы обязаны обеспечить безопасность населения, поэтому должны иметь в резерве и возможную помощь от России. И все это — исходя из интересов народа», — подчеркнул лидер «Движения строительства».



В связи с пожаром в Боржомском ущелье часть оппозиции и СМИ распространили информации о том, что правительство Грузии обратилось за помощью к России. Оппозиционные силы и администрация президента дружно осудили власти за это обращение и за то, что переговоры велись «за спиной народа». Позднее в МИД Грузии разъяснили, что вопрос оказания возможной помощи обсуждался в ходе телефонного разговора между спецпредставителем премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зурабом Абашидзе и замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Позднее правительство Грузии от помощи России отказалось, объяснив, что необходимости в ней не было.















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