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Грузинская оппозиция готовит письмо Венецианской комиссии


30.08.2017   17:08
В рамках кампании «Защити Конституцию» парламентская и внепарламентская оппозиция обсуждают конституционную реформу. На встрече будет подготовлено совместное письмо по этому вопросу, которое будет переслано Венецианской комиссии.

По заявлению членов интерпартийнной группы, они должны поставить Венецианскую комиссию в курс дела о том, что власти покинули стол переговоров, однако, несмотря на это, оппозиция не меняет требования.

Оппозиция требует упразднения мажоритарной избирательной системы и проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе. Вместе с этим, они требуют, чтобы президента прямым путем избирал народ.






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