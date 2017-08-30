Грузинская оппозиция готовит письмо Венецианской комиссии

30.08.2017 17:08 В рамках кампании «Защити Конституцию» парламентская и внепарламентская оппозиция обсуждают конституционную реформу. На встрече будет подготовлено совместное письмо по этому вопросу, которое будет переслано Венецианской комиссии.



По заявлению членов интерпартийнной группы, они должны поставить Венецианскую комиссию в курс дела о том, что власти покинули стол переговоров, однако, несмотря на это, оппозиция не меняет требования.



Оппозиция требует упразднения мажоритарной избирательной системы и проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе. Вместе с этим, они требуют, чтобы президента прямым путем избирал народ.















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