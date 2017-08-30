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Если появится версия о диверсии, первой подозреваемой будет Россия - Бату Кутелия
30.08.2017 17:11
По заявлению вице-президента Атлантического совета Грузии Бату Кутелия, если в связи со случаями масштабных пожаров появится версия диверсии, «первой подозреваемой должна быть именно Российская Федерация».
Как сообщил Бату Кутелия агентству «IPN», в целом он не исключает версию диверсии, однако возможность говорить о России в этом плане дает то, что именно в интересы России входит разрушение грузинского государства.
«Если кто-то и хочет устроить диверсию против Грузии, то это, единственно, Россия. В документе по оценке угроз Грузии также главной опасностью является Россия и исходящие от нее гибридные угрозы. Исходя из этого, с самой большой вероятностью, сторона, которая заинтересована в разрушении грузинского государства это Россия. Если появится версия диверсии, первым подозреваемым будет именно Россия», - заявил Бату Кутелия.
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