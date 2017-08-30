Журналистку российского «Первого канала выдворят из Украины в принудительном порядке

30.08.2017 17:31 Российская журналистка Анна Курбатова будет выдворена из Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская



"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - отметили в СБУ.



"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - добавила Гитлянская.



Ранее "«Первый канал»" РФ заявил о похищении своего корреспондента Анны Курбатовой в Киеве.















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