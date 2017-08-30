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Глава МИД Грузии сделал заявление по поводу обращения к России за помощью в тушении пожара


30.08.2017   17:32
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прокомментировал просьбу в адрес России о помощи в тушении пожара.

В эфире телеканала "Имеди" министр заявил, что просьба о помощи была разослана как по каналам международных организаций, так и с использованием двухсторонней коммуникации.

"После помощи, затребованной в международном формате, необходимы также двухсторонняя коммуникация и требования" - заявил Джанелидзе.

"Для того чтобы были найдены все ресурсы, чтобы справиться со стихийным бедствием, мы, как МВД, так и Министерство иностранных дел, использовали все каналы, чтобы найти соответствующую техническую помощь и технику, и определить, какие у нас есть ресурсы, и какие дополнительные ресурсы могли быть привлечены, чтобы справиться с ситуацией в случае обострения. У нас были мобилизованы в резерве все те ресурсы, которые можно было использовать в случае необходимости. Исходя из этого, мы использовали международные форматы, и двухсторонние форматы для того, чтобы была мобилизована вся возможная техника.

Опыт показывает, что после помощи, затребованной в международном формате, также необходимы двухсторонняя коммуникация и требования, когда уже определено, о какого рода помощи идет речь. Касательно России, с самого же начала была коммуникация с общественностью. Премьер-министр еще 22 августа сделал заявление в связи с этим. А также позже сам Зураб Абашидзе объяснил детали процесса. Ничего не было скрыто. Все шаги были осуществлены соответственно существующим формальным шагам"- заявил Михаил Джанелидзе.

Министр иностранных дел назвал безответственными заявления оппозиции в связи с просьбой о помощи в отношении страны-оккупанта.

"Это безответственные заявления. Оппозиция будет ответственна за свою страну только тогда, когда придет к власти, и пусть тогда отвечает за преодоление каждой кризисной ситуации"- заявил Михаил Джанелидзе.







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