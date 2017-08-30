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Дмитрий Шашкин: Россия использует все новые рычаги давления на Грузию


30.08.2017   19:32
Министр образования и науки Грузии в 2009-2010 годы Дмитрий Шашкин был гостем украинской передачи "Гордон". Экс-министр говорил о реформе образования Грузии, и вопросах обороны страны, в частности о российско-грузинской войне 2008 года.

-Почему в конечном итоге русские не взяли Тбилиси?

-Было несколько факторов для этого. Первое, что президент Саакашвили остался в Тбилиси, несмотря на то, что несколько европейских лидеров призывали его покинуть столицу. Он остался, и осталась власть. Второй фактор то, что армия Грузии оказала российским военным достойное и жестокое сопротивление. Немногие знают, что по количеству жертв военнослужащие Грузии и России понесли почти одинаковые потери. Во всех сражениях, в которых принимала участие живая сила, победила грузинская армия. Мы понесли потери в авиации, бомбежках. Третий фактор, правда, запоздалое, но весьма важное решение Буша, который по просьбе Саакашвили в результате переговоров начал гуманитарную миссию, которой руководил министр обороны США.

-Сильная ли сегодня армия Грузии?

-Сегодня у армии Грузии очень большая проблема. Новая власть допустила очень много ошибок.

--Влияние России в Грузии сильное?

-К сожалению да. Россия использует все новые и новые рычаги давления на Грузию. Основной проблемой Грузии в настоящее время является то, что компонент государственного диалога исчез. Есть люди, которые любили президента Саакашвили, а также есть люди, которые не любили президента Саакашвили, но всем было ясно, куда стремилась страна. Диалоги Саакашвили и его власти тоже были ясные, чего они хотели, и что делали. Был государственный диалог, который существует во всех странах, в Израиле, Америке, Франции. А сейчас власть отошла в сторону, на фоне чего подняли голову пророссийские силы. Когда государственный диалог существовал, все они сидели в кустах"- отметил Дмитрий Шашкин.







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