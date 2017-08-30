Конституция, которую принимает "Грузинская мечта", не дает возможность мирной смены власти- Тинатин Бокучава

30.08.2017 19:56 Оппозиция работает над письмом, которое хочет послать в Страсбург. Члены кампании "Защити Конституцию" соберутся сегодня в 15:00 часов.



По заявлению члена ЕНД Тинатин Бокучава, Конституция, которую собирается принять "Грузинская мечта", не дает возможность мирно сменить власть.



"Грузинская мечта" остается наедине с собой, тогда как подавляющая часть оппозиции единая. Конституция, которую принимает "Грузинская мечта", не дает возможность для мирной смены власти, это является фундаментальной проблемой, и Конституция должна давать такую возможность, если мы хотим жить в нормальном демократическом государстве, если хотим жить под господством Бидзины Иванишвили следующие 30 - 50 лет, разумеется, эта Конституция обеспечивает это. Именно поэтому большая часть оппозиции единая"- заявила Тинатин Бокучава.

















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