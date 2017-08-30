В 2017 году депутат "мечты" разбогател на 17,4 миллиона лари

30.08.2017 22:41



Каха Окриашвили является одним из богатейших политиков Грузии. Мажоритарный депутат Цалки-Дманиси владеет крупнейшей аптечной сетью страны, PSP. Ему также принадлежит холдинговая компания, в состав которой входят страховая компания и больницы. Эти компании выигрывают миллионы лари в государственных тендерах. Окриашвили владеет также пивным заводом "Зедазени".



Одна из компаний Окриашвили, "PSP страхование" в текущем году выиграла контракт страховки автопарка парламента Грузии стоимостью 157 000 лари. Из сайта государственных тендеров выясняется, что компания "PSP страхование" выиграла 16,1 миллионный тендер МВД, а также 760 тысячный тендер в Следственной службе Минфин.



В то же время "PSP Фарма" с 2011 года по настоящее время выиграла тендеры стоимостью до 40 миллионов лари.



Каха Окриашвили получает дивиденды из перечисленных компаний. Из его имущественной декларации выясняется, что в 2016 году депутат получил из "PSP Фармы" в виде дивидендов 17,4 миллиона лари.



В то же время Каха Окриашвили получает депутатскую зарплату. В минувшем году бюджет заплатил ему за депутатство 64 000 лари.



Окриашвили в 2004-2008 годы, и 2008-2012 годы был в парламенте членом ЕНД, в 2012-2016 годы, и с 2016 года по сегодняшний день является мажоритарным депутатом "Грузинской мечты".



Окриашвили является крупным благотворителем "Грузинской мечты", а до 2012 года он жертвовал деньги "Национальному движению".















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