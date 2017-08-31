Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия выбрала двух кандидатов на пост судьи ЕСПЧ


31.08.2017   12:03
На позицию судьи Страсбургского суда правительство Грузии подобрало двух новых кандидатов. По информации министерства юстиции, кандидатуры Лали Папиашвили и Отара Сичинава правительство Грузии представит Совету Европы до 31 августа.

Распоряжение правительства Грузии №1818, по которому были заменены 2 кандидата на пост судьи Европейского суда по правам человека от Грузии, было издано вчера. Из представленных правительственной комиссией 4 кандидатов правительство выбрало двух: действующего судью и заместителя председателя Конституционного суда Грузии Лали Папиашвили и действующего судью Тбилисского апелляционного суда и бывшего судью Конституционного суда Грузии Отара Сичинава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Туристическая реклама «Обед с Грузией» попала на конкурс UNWTO
Британский путешественник рассказал о грузинском гостеприимстве на страницах The Guardian
IV Национальный конкурс грузинского вина пройдет в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Музыканты из Азербайджана, России, Грузии и США выступят на Barrel Jazz Nights в Баку
В Армении свыше 40 адвокатов потребовали прекратить травлю общественного защитника Марине Товмасян
Турецкий колледж имени Демиреля в Тбилиси лишили авторизации
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна