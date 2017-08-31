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Грузия выбрала двух кандидатов на пост судьи ЕСПЧ
31.08.2017 12:03
На позицию судьи Страсбургского суда правительство Грузии подобрало двух новых кандидатов. По информации министерства юстиции, кандидатуры Лали Папиашвили и Отара Сичинава правительство Грузии представит Совету Европы до 31 августа.
Распоряжение правительства Грузии №1818, по которому были заменены 2 кандидата на пост судьи Европейского суда по правам человека от Грузии, было издано вчера. Из представленных правительственной комиссией 4 кандидатов правительство выбрало двух: действующего судью и заместителя председателя Конституционного суда Грузии Лали Папиашвили и действующего судью Тбилисского апелляционного суда и бывшего судью Конституционного суда Грузии Отара Сичинава.
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