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Власть ставит интересы Бидзины Иванишвили выше государственных интересов - ЕНД


31.08.2017   13:09
Оппозиция отреагировала на информацию о том, что в Боржоми и Абастумани не были использованы вертолеты типа Ми-8, зарегистрированные на имя компании Бидзины Иванишвили.

По заявлению политиков, для власти личное состояние Бидзины Иванишвили гораздо важней, чем государственные интересы.

"Нашей власти важнее интересы Бидзины Иванишвили, его безопасность, вопрос его состояния, нежели безопасность государства. Власть могла мобилизовать внутренние ресурсы, и либо не смогла, либо не захотела сделать это, запоздала с реагированием, и в то же время попросила о помощи страну, которая ранее побросала в том ущелье снаряды, вызывающие огонь"- заявил член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе.

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В "Национальном движении" говорят, что то, что делает государство, является предательством страны, и власть ставит интересы Бидзины Иванишвили выше государственных интересов.

"Он ставит выше всего личное благоденствие. Так он управляет страной, это многозначительный факт. Касательно просьбы в адрес России, они прямо сказали Путину, дескать, давай, разжигай огонь, я подчинюсь тебе. Это катастрофическое предательство страны, но не менее плохой факт, что у самого богатого человека в стране есть 14 летательных аппаратов, а государство просит вертолеты в соседних странах"- заявил Ника Руруа.







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