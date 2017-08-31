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Премьер объяснил обращение за помощью к России необходимостью иметь в резерве все возможные средства


31.08.2017   13:54
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили называет «позорными» заявления, сделанные по поводу обращения к России за помощью в процессе ликвидации пожара, возникшего в Боржомском ущелье.

Как заявил Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, в этом направлении правительству «не в чем оправдываться».

«Хочу выразить большую благодарность нашим соседним странам за то, что они приняли участие в преодолении стихии в Цагвери. Это – Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь. Эти четыре страны участвовали непосредственно, однако, стало ясно одно, что как бы не была готова одна конкретная страна к такой стихии, разумеется, региональная вовлеченность необходима. Мы услышали множество спекуляций в связи с возможным подключением России. Не хочу прибегать к резким высказываниям, однако позорно то, что я слышал. Для нас первична защита интересов населения и, разумеется, я, как премьер, не имею права не иметь в резерве все возможные средства. Угроза того, что стихия могла приобрести большие масштабы, была абсолютно реальной. Полдень среды я помню очень хорошо, когда ветер разжег огонь практически в том же масштабе, как было в начале стихии», - завил Квирикашвили.

При этом премьер призвал граждан должным образом оценить все заявления, сделанные в связи с этим.






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