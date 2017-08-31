Заявление организации «Репортеры без границ» по делу Афгана Мухтарлы

31.08.2017 14:12 Спустя три месяца после того, как азербайджанский журналист Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси и был обнаружен в заключении в Баку, организация «Репортеры без границ» с штаб-квартирой в Париже 29 августа опубликовала заявление, в котором в очередной раз осуждает «преследование со стороны Азербайджана таких независимых журналистов, как проживающий в столице Грузии и похищенный в Тбилиси 29 мая Афган Мухтарлы».



«Задержание Афгана Мухтарлы это позор Азербайджана и Грузии», - заявил Йохан Бир, руководитель Бюро организации по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии, - «Это задержание произошло при туманных обстоятельствах. А сейчас его продлевают вопреки элементарным гуманитарным принципам».



«Мы вновь призываем власти Азербайджана, освободить журналиста и снять все искусственные обвинения, составленные искусственно. Власти Грузии должны пролить свет на обстоятельства, связанные с его похищением», - заявляет организация.



В заявлении говорится, что проводящееся в Грузии расследование по делу Мухтарлы «оказалось безуспешным, несмотря на то, что несколько сотрудников Службы государственной безопасности Грузии были уволены со службы». «Записи видеокамер наблюдения с места похищения Мухтарлы были заменены при неопределенных обстоятельствах», - говорится в заявлении.



Проживающий в Тбилиси азербайджанский журналист, Афган Мухтарлы, исчез из столицы Грузии 29 мая. На следующий день, он оказался в Азербайджане, где был задержан и помещен под стражу по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде иностранной валюты и сопротивлению полиции.



Оставшиеся в Тбилиси супруга журналиста Лейла Мустафаева и близкие семьи подозревают, что Мухтарлы, который своими журналистскими расследованиями раскрывал факты коррупции во власти Азербайджана, был похищен правоохранительными органами Грузии.



По факту исчезновения журналиста, в Грузии ведется расследование согласно первой части 143-ей статьи Уголовного кодекса Грузии.



Несмотря на неоднократные обращения, власти Грузии до сих пор откладывают обнародование фактов, которые были установлены следствием, ссылаясь на отсутствие в материалах дела показаний Мухтарлы. По сообщениям представителей МВД и прокуратуры Грузии, они ожидают разрешения властей Азербайджана на допуск грузинских следователей к Мухтарлы с целью его допроса.



Исчезновение из Грузии и последующий арест журналиста в Азербайджане, как и ненадлежащее расследование дела Мухтарлы, вызвали широкий резонанс и протест со стороны международных организаций, а также президента, оппозиционных партий, журналистов и гражданского общества Грузии.



15 июня, по делу Мухтарлы специальную резолюцию принял Европарламент. В документе отмечается, что Европарламент «категорически осуждает похищение Афгана Мухтарлы в Тбилиси и его необоснованное задержание в дальнейшем в Баку, что считает серьезным нарушением прав человека и осуждает такой тяжелый факт нарушения закона». Резолюция требует от Грузии обеспечить «скорейшее, обоснованное, прозрачное и эффективное расследование», а также «призывает власти Азербайджана, безотлагательно и безусловно снять с него [Афгана Мухтарлы] обвинения и освободить из заключения».



27 июня, Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял супругу азербайджанского журналиста Лейлу Мустафаеву. В Администрации президента пообещали осуществлять постоянный мониторинг ведущегося по делу Мухтарлы расследования.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

