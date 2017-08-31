67 зарегистрированных адресов избирателей в Тбилиси, опубликованных ЦИК, не существует

31.08.2017 15:04 67 адресов в Тбилиси, опубликованных Центральной избирательной администрацией на официальной странице, не существует. "Курьер" перепроверил в Публичном реестре те адреса, где по информации ЦИК, должны быть зарегистрированы 156 избирателей, а в действительности такие адреса в базе невозможно найти.



По информации ЦИК, адресом несуществующих корпусов в дидубийском округе в основном указан дигомский массив.



На просьбу, чтобы ЦИК обнародовал адреса корпусов и избирателей, в избирательной администрации заявили, что процесс установления границ избирательных округов еще не закончился, и на данном этапе соответствующая информация не является публичной.



В ЦИК не исключают технического изъяна, однако этот аргумент неприемлем для оппозиции, поскольку они не верят в погрешность 67 адресов только на одном участке.



"Национальное движение" обвиняет избирательную администрацию в подготовке фальсификации выборов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

