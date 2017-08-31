Сухумский госуниверситет не выдавал справку о дипломе Хахалевой

31.08.2017 15:08

Сухумский государственный университет, функционирующий в Тбилиси, не выдавал справку, подтверждающую, что российская судья Елена Хахалева в 1991 году окончила этот вуз по специальности "Правоведение", сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на начальника канцелярии вуза Манану Циколия.



В начале августа российские СМИ распространили информацию о том, что судья Краснодарского краевого суда Хахалева получила должность, представив поддельный диплом о юридическом образовании Тбилисского государственного университета, который она якобы получила в 1991 году. Это обвинение полностью опровергла сама Хахалева. Позже Совет судей РФ обратился к ТГУ с просьбой подтвердить действительность диплома судьи.



На этой неделе российские СМИ, со ссылкой на Совет судей, сообщили, что подлинность диплома Хахалевой подтверждена. СМИ опубликовали заверенный перевод документа, датированный 2 августа 2017 года — письма из Сухумского государственного университета, который с 1989 года по 2007 год был филиалом Тбилисского государственного университета.



Агентство "Новости-Грузия" обратилось в Сухумский госуниверситет, где заявили, что не получали никаких запросов и, соответственно, не писали никаких ответов.



"Мы не выдавали справки, подтверждающей подлинность диплома. Во-первых, с запросом к нам никто не обращался. Во-вторых, я не правомочна выдавать подобные документы. И в третьих, архивы за годы, о которых идет речь, были утеряны в связи с событиями в Абхазии, где до войны базировался Сухумский филиал ТГУ им. Джавахишвили, так что мы не можем ничего удостоверять или опровергать по тому времени. Могу сказать одно, что я никакой справки от имени Сухумского госуниверситета не выдавала. А заинтересованные в этой истории лица должны обратиться не к нам, а в соответствующие органы", — сказала корр. "Новости-Грузия" начальник канцелярии Сухумского госуниверситета Манана Циколия, чье имя указано на опубликованном СМИ документе.



Сухумский госуниверситет во время войны в Абхазии в начале 90-х годов был эвакуирован и с тех пор функционирует в Тбилиси.



Судья Елена Хахалева оказалась в центре внимания после того, как в начале августа стало известно о свадьбе ее дочери, на которую, по словам адвоката Сергея Жорина, она потратила 2 миллиона долларов США. На свадьбу поздравлять молодых приехали такие звезды российской эстрады, как Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон. Почти все звезды в один голос заявляли, что они являются друзьями и родственниками ее бывшего мужа Роберта Хахалева. Биография и личная жизнь судьи молниеносно оказались под прицелом СМИ. Версии и предположения вокруг Елены Хахалевой и ее ближайшего окружения растут как снежный ком.



"Спутник-Грузия"











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