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Премьер Грузии поручил выплатить премии тушившим пожар в Боржомском ущелье


31.08.2017   15:10
Премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства поручил министру финансов Дмитрию Кумсишвили выделить средства на премии для пожарных-спасателей и других сотрудников МВД, участвовавших в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.

Лесной пожар возник у села Даба 20 августа, борьба с ним продолжалась шесть дней. На тушении масштабного лесного пожара было задействовано более 3 тысяч человек.

«Хочу поручить министру финансов решить вопрос премирования в кратчайшие сроки. Все, кто участвовал в ликвидации этой стихии, действительно заслужили поощрения, и это абсолютно естественно», — сказал Квирикашвили.

Глава правительства также особо отметил заслуги местных жителей и волонтеров, которые наравне с профессионалами помогали бороться с огнем.
Согласно данным грузинского портала ifact.ge, средняя зарплата пожарных в Тбилиси составляет 800 лари в месяц (330 долларов), а в регионах Грузии – 500 лари (205 долларов).

В августе в Грузии произошла целая серия лесных пожаров. Самым крупным бедствием летнего сезона стал пожар в Боржомском национальном парке. По предварительным данным, в национальном парке, который является одним из крупнейших в Европе, сгорела территория площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали специалисты из Турции, Армении, Азербайджана и Беларуси.






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