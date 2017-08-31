Премьер Грузии поручил выплатить премии тушившим пожар в Боржомском ущелье

31.08.2017 15:10 Премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства поручил министру финансов Дмитрию Кумсишвили выделить средства на премии для пожарных-спасателей и других сотрудников МВД, участвовавших в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу.



Лесной пожар возник у села Даба 20 августа, борьба с ним продолжалась шесть дней. На тушении масштабного лесного пожара было задействовано более 3 тысяч человек.



«Хочу поручить министру финансов решить вопрос премирования в кратчайшие сроки. Все, кто участвовал в ликвидации этой стихии, действительно заслужили поощрения, и это абсолютно естественно», — сказал Квирикашвили.



Глава правительства также особо отметил заслуги местных жителей и волонтеров, которые наравне с профессионалами помогали бороться с огнем.

Согласно данным грузинского портала ifact.ge, средняя зарплата пожарных в Тбилиси составляет 800 лари в месяц (330 долларов), а в регионах Грузии – 500 лари (205 долларов).



В августе в Грузии произошла целая серия лесных пожаров. Самым крупным бедствием летнего сезона стал пожар в Боржомском национальном парке. По предварительным данным, в национальном парке, который является одним из крупнейших в Европе, сгорела территория площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали специалисты из Турции, Армении, Азербайджана и Беларуси.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

