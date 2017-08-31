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Квирикашвили: В Боржомском ущелье пожар уничтожил почти 200 га лесной площади
31.08.2017 15:12
По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, по предварительным данным в результате пожара в Боржомском ущелье сгорело около 200 га лесной площади. В то же время на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр отметил, что сгоревшая лесная площадь уточняется.
"По предварительным данным, сгорело в пределах около 200 гектаров леса"- заявил Георгий Квирикашвили.
По его же словам, сгоревший лес обязательно восстановят вместе с населением.
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