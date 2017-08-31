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Задержанный за взятку чиновник мэрии Тбилиси продолжит сидеть в тюрьме


31.08.2017   16:53
Тбилисский городской суд оставил в заключении внештатного сотрудника столичной мэрии Отара Абесадзе, который был задержан по факту получения взятки.

Сторона защиты предлагала выпустить Абесадзе под залог в размере 50 тысяч лари (порядка 21 тысяч долларов). Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов, указывая на возможность попытки влияния на свидетелей, а также сокрытия экс-чиновника.

Против Абесадзе возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. В настоящее время Абесадзе отбывает трехмесячное предварительное заключение.

Следующее судебное слушание по делу назначено на 4 сентября.

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали Абесадзе 12 июля с поличным. По данным следствия, чиновник потребовал у гражданина 3 тысячи долларов в качестве взятки за ускорение выдачи разрешения мэрии для обустройства кафе и соответствующей инфраструктуры на плоту на реке Мтквари (Кура).

Отар Абесадзе является активным членом «Грузинской мечты» с 2012 года. Он руководил молодежной организацией правящей партии, а также занимал пост советника министра образования.

"Новости-Грузия"





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