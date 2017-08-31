Российский оппозиционер намерен составить кампанию Саакашвили при переходе границы в Украину

31.08.2017 17:12 Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что намерен переходить польско-украинскую границу вместе с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



"9 сентября еду в Польшу. Буду переходить границу Украины вместе с Саакашвили. Ведь его действия направлены на поддержку Украины. Я говорю о попытках начать реформы и борьбе с коррупцией. Да, пока это было неэффективно. Но тем не менее он предпринимал эти попытки. Так вышло, что Саакашвили – это единственный экземпляр в украинской политике, который агрессивно борется за ценности государственности Украины. И устаревшая властная структура начинает борьбу с Саакашвили. А это верный признак того, что он на правильном пути. То есть Саакашвили нажал на болевую точку. Я вижу, как на него реагируют украинские политики, повязанные в коррупционных схемах", – отметил Боровой.



По его мнению, устаревшая политическая система несет Украине более серьезную угрозу, чем внешняя политика президента РФ Владимира Путина.



"Главная опасность Украины – не Путин, а устаревшая политическая система и структура управления государством, которую нужно срочно менять. Да, в нынешнем состоянии Украина может находиться довольно долго, но очевидно, что вскоре речь может пойти именно о спасении страны. Под видом этой дурной стабильности Украину просто разоряют. Действия оппонентов Саакашвили можно квалифицировать как попытку сдерживания политической конкуренции. Это очень опасно. Потому что за этим последуют монополизация власти, фальшивые выборы и другие неприятные моменты", – подчеркнул Боровой.



26 июля, когда Саакашвили находился в США, Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства. В частности, не проинформировал, что на территории Грузии он заочно арестован.



16 августа политик заявил, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт "Краковец".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

