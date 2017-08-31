Премьер-министр поздравил грузинских спортсменов с успехами на мировой арене

31.08.2017 17:50 Премьер-министр поздравил грузинских спортсменов с успехами на мировой арене. Свое заявление Георгий Квирикашвили сделал на сегодняшнем заседании правительства после того, как оценил результаты разгоревшихся в Грузии пожаров.



"На днях было много успехов с точки зрения спорта, и весьма важно, что наши спортсмены очень порадовали нас. Были три исторические победы. Впервые в истории независимой Грузии у нас одновременно два чемпиона мира по борьбе свободным стилем - Гено Петриашвили и Зура Якобашвили. Я хорошо помню, когда Гено Петриашвили не достиг в Рио того, чего хотел, это было огромное разочарование лично для него. Я хочу поздравить его с этим успехом. Я с начала до конца смотрел борьбу, она была очень сложной. А также хочу поздравить Зуру Якобашвили.



На чемпионате в Чехии каноист Заза Надирадзе завоевал серебро. Заза тоже продвигается вперед и отрадно, что в этом для нас не особо традиционном виде спорта у нас есть успешные спортсмены. А также как известно, наша сборная по баскетболу завоевала Кубок Акрополиса. Это хороший старт, и я убежден, что это успешное начало чемпионата Европы. Такова наша жизнь, есть радости, есть вызовы, и я думаю, что как вызовы, так и радость надо принимать едиными силами"- отметил Георгий Квирикашвили.



















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