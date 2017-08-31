Премьер-министр поздравил студентов с успехом в национальных экзаменах

31.08.2017 17:56 Премьер-министр Грузии поздравил студентов с успехом в национальных экзаменах. На сегодняшнем заседании правительства Георгий Квирикашвили заявил о том, что более 28 000 молодых людей стали студентами.



"Хочу пожелать им получить знание, способности, которые пригодятся нашей стране и им самим. Я убежден, что у нашей страны очень светлое будущее. Динамика жизни растет, вызовы в контексте профессиональной подготовки достаточно конкурентные, и, исходя из этого, нам нужна молодежь, которая будет подготовлена, чтобы справится с этими вызовами. Я убежден, что люди, которые преодолели барьер, установленный для зачисления в высшее учебное заведение, справятся с этими вызовами"- заявил Георгий Квирикашвили.



Глава правительства обратился также к тем, которые не стали в текущем году студентами.



"Хочу также сказать тем, кто не попал в высшие учебные заведения, чтобы не разочаровывались, поскольку жизнь полна возможностей, и такие возможности появляются каждую минуту, каждый день. Я уверен, что у каждого молодого человека, который не смог стать студентом, будет возможность реализации своего потенциала"- заявил премьер Квирикашвили.

















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