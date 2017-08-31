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Forbes назвал самых влиятельных россиян за последнее столетие


31.08.2017   18:11
Журнал Forbes подготовил перечень россиян, которые обладали самым сильным влиянием в различных сферах - политике, экономике, науке, культуре и спорте в течение последнего столетия.

В список вошли более двадцати современников, уже успевшие вписать свои имена в историю.

Как отмечает РИА Новости, при составлении списка выбирали деятелей, которым удалось повлиять на политику, общество и науку, а также другие сферы в период 1917-2017 годов.

В число наиболее влиятельных россиян вошли Владимир Ленин, Леонид Брежнев, Иван Павлов, Николай Вавилов, Федор Шаляпин, Майя Плисецкая и целый ряд других деятелей.

В числе современников, сыгравшим значительную роль в развитии различных сфер - российский президент Владимир Путин, прославленный танцовщик Михаил Барышников, выдающийся ученый-физик Жорес Алферов, известный режиссер Никита Михалков, звезда отечественной эстрады Алла Пугачева, создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров, хоккеисты Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Самым молодым из россиян, имя которых упоминается в престижном списке, оказался двадцатитрехлетний создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.






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