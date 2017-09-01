Григол Вашадзе: Россия в глубоком тупике, в который сама загнала себя

01.09.2017 10:55 Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе считает несерьезным заявление экс-министра иностранных дел де-факто правительства Абхазии о предложении Москвы о создании конфедерации сепаратистским Сухуми и Цхинвали в послевоенные дни 2008 года.



В интервью агентству "Акцент" Григол Вашадзе заострил внимание на то, что Российская Федерация находится в глубоком кризисе, в который сама себя загнала.



"Откровенно говоря, даже не знаю, как отнестись к этой информации, насколько соответствует правде то, что между оккупационными режимами и президентом Российской Федерации были такие разговоры. Для меня непонятная история не только содержание этой информации, но и время публикации. Не могу сказать, чему это служит, но для меня главное не это. Главное состоит в следующем: до агрессии, во время агрессии, и после агрессии 2008 года Российская Федерация превосходно понимала, что цели, которых хотела достичь оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона, не были выполнены. Несмотря на огромное время, которое мы потеряли, несмотря на жертвы, которые понесла Грузия в течение 25 лет, прежде всего выносливостью и терпением грузинского народа мы достигли целей, о которых Российская Федерация в своих официальных источниках, и не только в них говорила, что никогда этого не произойдет.



Они посмеивались над нами, когда мы говорили, что у Грузии будет договор об Ассоциации с Евросоюзом; Посмеивались, когда мы говорили, что Грузия достигнет либерализации виз; Посмеивались, когда мы говорили, что освободим страну от коррупции, когда говорили, что у нас будет эффективное, современное государство и, невзирая на все недостатки, погрешности, ошибки и т.д. в Грузии начнется мирная передача власти. Так что для нас не имеет принципиального значения, что вспоминает т.н. министр иностранных дел (Сергей Шамба), для нас имеет значение то, что политика РФ по отношению Грузии полностью вошла в тупик;



Российская Федерация не знает, как уладить отношения со своим соседом, с которым у постоянного члена Совета безопасности ООН, так или иначе, у одного из самых значительных игроков на международной арене, нет дипломатических отношений в результате ее многократных агрессий. Это страшный позор для России, и уверяю вас, что в Москве, на Смоленской площади (где находится МИД РФ), и не только в этом ведомстве, думают о том, как выйти из этого положения. Но они загнали самих себя в такой глубокий тупик, загнали в такой тупик Грузию и международное содружество, что откровенно говоря, лично я не знаю с чего надо начать даже в случае доброй воли"- заявил "Акценту" Григол Вашадзе.



К информации, 9 лет назад, 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о признании Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии независимыми государствами. На годовщину признания в российских СМИ один за другим появились несколько публикаций, в которых после войны шел разговор о предложении создания конфедерации Сухуми и Цхинвали с перспективой "последующего присоединения к ней Грузии".

















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