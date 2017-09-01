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Гражданин Грузии убит в Швейцарии своим другом детства


01.09.2017   11:12
В Швейцарии убили гражданина Грузии Важу Кациашвили. 35-летнему уроженцу Гурджаанского района (регион Кахетия) холодным оружием нанесли ранение в область горла, сообщила телекомпания «Рустави 2».

Предполагаемый преступник задержан – им оказался односельчанин и друг детства убитого Сосо Гургенишвили. Они оба уехали в Швейцарию приблизительно два месяца назад и попросили убежища в этой стране.

Как сообщают члены семьи убитого, Кациашвили в Швейцарии жил вместе с Гургенишвили и еще одним иностранцем. Другие обстоятельства дела им неизвестны. По одной из версии, причиной мог стать старый конфликт, существующий между друзьями детства.

О случившемся проинформировано посольство Грузии в Швейцарии. Семья уже обратилась к министерству иностранных дел Грузии с просьбой помочь в организации транспортировки погибшего на родину. В МИД разъяснили, что ведомство будет действовать в соответствии с существующими процедурами.

"Новости-Грузия"





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