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США вводят новые санкции против России
01.09.2017 11:18
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову, чтобы сообщить о новых санкциях США в отношении России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание, — говорится в сообщении.
Сергей Лавров в ответ на это "выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях", которую начала не Россия. Как отмечается, министр "указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры", после чего будет сообщено о реакции Москвы.
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