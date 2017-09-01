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США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско
01.09.2017 11:51
США потребовали от российского правительства закрыть консульство Российской Федерации в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке. США заявили, что это требование должно быть выполнено к 2 сентября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с действиями американской стороны.
Нынешний шаг администрации США стал ответом на недавнее требование российских властей к США. В июле Москва настояла на сокращении американского персонала в России на 755 человек. Москва обосновала этот шаг решением Конгресса США принять закон о новых антироссийских санкциях.
После закрытия консульства России в Сан-Франциско у Москвы на территории США остаются посольство в Вашингтоне и дипломатические представительства в Сиэтле, Хьюстоне и Нью-Йорке.
Соединённые Штаты сохраняют на территории России посольство в Москве и дипломатические представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
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