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США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско


01.09.2017   11:51
США потребовали от российского правительства закрыть консульство Российской Федерации в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке. США заявили, что это требование должно быть выполнено к 2 сентября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с действиями американской стороны.

Нынешний шаг администрации США стал ответом на недавнее требование российских властей к США. В июле Москва настояла на сокращении американского персонала в России на 755 человек. Москва обосновала этот шаг решением Конгресса США принять закон о новых антироссийских санкциях.

После закрытия консульства России в Сан-Франциско у Москвы на территории США остаются посольство в Вашингтоне и дипломатические представительства в Сиэтле, Хьюстоне и Нью-Йорке.

Соединённые Штаты сохраняют на территории России посольство в Москве и дипломатические представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.






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