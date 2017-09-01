Госдеп США выделил 60 млн долларов на защиту от пропаганды России и ИГ

01.09.2017 11:56 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение 60 млн долларов на финансирование центра по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации, созданного при предыдущем президенте США Бараке Обаме, сообщает Politico.



В функции центра входит борьба с пропагандой террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), а также противодействие информационному влиянию таких государств, как Россия.



По данным Politico, решение о выделении 60 млн долларов было принято под давлением представителей обеих главных партий США – и республиканцев, и демократов. Причем затягивание с принятием данного решения вызвало недовольство конгресса.















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