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Госдеп США выделил 60 млн долларов на защиту от пропаганды России и ИГ


01.09.2017   11:56
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение 60 млн долларов на финансирование центра по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации, созданного при предыдущем президенте США Бараке Обаме, сообщает Politico.

В функции центра входит борьба с пропагандой террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), а также противодействие информационному влиянию таких государств, как Россия.

По данным Politico, решение о выделении 60 млн долларов было принято под давлением представителей обеих главных партий США – и республиканцев, и демократов. Причем затягивание с принятием данного решения вызвало недовольство конгресса.






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