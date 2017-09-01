Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу

01.09.2017 12:09 Соглашение об ассоциации, что укрепляет связи между Украиной и Европейским союзом, вступило в силу 1 сентября, завершив четырехлетний процесс политических шагов вокруг этого документа.



Соглашение должно было быть подписано в ноябре 2013 года на то время президентом Украины Виктором Януковичем, но под давлением Москвы политик-беглец отказался это сделать, что вызвало массовые протесты граждан и свержение режима Януковича в феврале 2014 года. В конечном итоге соглашение было подписано нынешним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.



Однако сделка, требующая единодушного одобрения ЕС, оставалась нерассмотренной после того, как 61 процент избирателей в Нидерландах высказались против этого на референдуме в апреле 2016 года.



Правительство Нидерландов попыталось уменьшить предостережения своих избирателей в декабре путем переговоров с 27 странами-членами ЕС по юридическому дополнению, которое подчеркивало, что Соглашением Украине не будет предоставляться автоматическое членство в ЕС или какие-либо гарантии военной помощи. В конце концов голландские законодатели проголосовали за Соглашение в начале этого года и ратифицировали ее в июне. Все 28 государств-членов ЕС официально одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной в июле.



Многие нормы Соглашения об ассоциации были временно применены еще с 2014 года, но вступление в действие соглашения обеспечит более тесное сотрудничество между Брюсселем и Киевом в таких сферах, как внешняя политика, правосудие, образование, наука и технология.



«Это действительно серьезное обновление в наших отношениях», – заявила посол Эстонии в ЕС Кая Таэль. По ее словам, Украина и ЕС со вступлением в силу Соглашения об ассоциации имеют «весь спектр инструментов» для сотрудничества. Таэль, чья страна председательствует сейчас в Совете ЕС, также отметила, что Евросоюз и Украина «уже выполняют часть Соглашения, кое-что уже на протяжении многих лет».















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