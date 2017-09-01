Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу


01.09.2017   12:09
Соглашение об ассоциации, что укрепляет связи между Украиной и Европейским союзом, вступило в силу 1 сентября, завершив четырехлетний процесс политических шагов вокруг этого документа.

Соглашение должно было быть подписано в ноябре 2013 года на то время президентом Украины Виктором Януковичем, но под давлением Москвы политик-беглец отказался это сделать, что вызвало массовые протесты граждан и свержение режима Януковича в феврале 2014 года. В конечном итоге соглашение было подписано нынешним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

Однако сделка, требующая единодушного одобрения ЕС, оставалась нерассмотренной после того, как 61 процент избирателей в Нидерландах высказались против этого на референдуме в апреле 2016 года.

Правительство Нидерландов попыталось уменьшить предостережения своих избирателей в декабре путем переговоров с 27 странами-членами ЕС по юридическому дополнению, которое подчеркивало, что Соглашением Украине не будет предоставляться автоматическое членство в ЕС или какие-либо гарантии военной помощи. В конце концов голландские законодатели проголосовали за Соглашение в начале этого года и ратифицировали ее в июне. Все 28 государств-членов ЕС официально одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной в июле.

Многие нормы Соглашения об ассоциации были временно применены еще с 2014 года, но вступление в действие соглашения обеспечит более тесное сотрудничество между Брюсселем и Киевом в таких сферах, как внешняя политика, правосудие, образование, наука и технология.

«Это действительно серьезное обновление в наших отношениях», – заявила посол Эстонии в ЕС Кая Таэль. По ее словам, Украина и ЕС со вступлением в силу Соглашения об ассоциации имеют «весь спектр инструментов» для сотрудничества. Таэль, чья страна председательствует сейчас в Совете ЕС, также отметила, что Евросоюз и Украина «уже выполняют часть Соглашения, кое-что уже на протяжении многих лет».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна