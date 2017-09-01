Бывший замначальника Службы архитектуры Тбилиси обвиняется в мошенничестве

01.09.2017 12:12 Следствие обвиняет бывшего заместителя начальника службы архитектуры мэрии Тбилиси Левана Дзагнидзе и частного архитектора в мошенническом завладении 38-мью тысячами долларов Главная прокуратура Грузии распространяет заявление по поводу задержания бывшего заместителя начальника службы архитектуры мэрии Тбилиси Левана Дзагнидзе.



Как сообщает Главная прокуратура, вместе с Дзагнидзе задержано еще одно лицо. По данным следственного ведомства, дело касается попытки мошеннического завладения крупной денежной суммой.



«В результате проведенного расследования установлено, что бывший заместитель начальника службы архитектуры мэрии г. Тбилиси Л.Дз. по договоренности с частным архитектором В.М. с целью завладения крупной денежной суммой, предложили гражданину И.И. согласовать «План регулирования застройки» на 4-х различных земельных участках на территории Диди Дигоми в г. Тбилиси, за что потребовали от И.И. в общей сложности 38 000 долларов США, якобы для передачи сотрудникам мэрии. Эта сумму И.И. в разное время поэтапно передал Л.Дз. и В.М. Проведенным по делу следствием установлено, что обвиняемые действовали с намерением завладеть большой суммой денег и указанную сумму использовали в личных целях. Оба они были задержаны в качестве обвиняемых на основании постановления судьи Тбилисского городского суда 30 августа 2017 года. 31 августа 2017 года Л.Дз и В.М. было предъявлено обвинение по «а» подпункту второй части и «б» подпункту третей части статьи 19,180 УК Грузии. Об избрании для задержанных в виде меры пресечения заключения под стражу прокуратура обратится в суд в установленные законом сроки», - говорится в заявлении.



По заявлению прокуратуры, следствие по делу продолжается по третей части статьи 19,180 УК Грузии, что предполагает в качестве наказания лишение свободы на срок от шести до девяти лет.















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