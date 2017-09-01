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Президент Украины поручил правительству оказать гуманитарную помощь Грузии
01.09.2017 12:17
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров предоставить гуманитарную помощь Грузии. Об этом говорится в указе Президента №255 от 30 августа, передают Українські Новини.
«С целью содействия в преодолении чрезвычайной ситуации в Грузии в результате масштабного пожара,постановляю предоставить гуманитарную помощь Грузии.
Кабинету Министров Украины безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Грузии», — сказано в нем.
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