Президент Украины поручил правительству оказать гуманитарную помощь Грузии

01.09.2017 12:17 Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров предоставить гуманитарную помощь Грузии. Об этом говорится в указе Президента №255 от 30 августа, передают Українські Новини.



«С целью содействия в преодолении чрезвычайной ситуации в Грузии в результате масштабного пожара,постановляю предоставить гуманитарную помощь Грузии.



Кабинету Министров Украины безотлагательно обеспечить предоставление гуманитарной помощи Грузии», — сказано в нем.















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