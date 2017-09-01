Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии горячая линия для жертв насилия работает на восьми языках


01.09.2017   13:04
В Грузии по номеру 116 006 действует горячая линия Государственного фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми (трефикинга).

Обратившимся за помощью по телефону, действующему в рамках проекта министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, могут ответить сразу на восьми языках.

Консультацию по вопросам семейного и сексуального насилия можно получить теперь уже не только на грузинском, но и на английском, русском, азербайджанском, турецком, армянском, арабском и персидском языках.

«Позвонить можно круглосуточно, звонок бесплатный и конфиденциальный. Нет насилию!», — говорится в сообщении министерства.

Государственный фонд был основан в июне 2006 года для оказания помощи жертвам семейного или сексуального насилия.

На данный момент в Грузии действуют убежища для жертв трефикинга в Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси, а также в регионе Кахети. Пострадавшие могут находиться в центре в течение трех месяцев, после чего срок пребывания в случае необходимости может быть продлен.

В центр могут попасть жители Грузии, ставшие жертвами семейного насилия, но все еще не получившие соответствующий статус. До получения статуса они будут проживать в кризисном центре, а после смогут перейти в убежище Государственного фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми (трефикинга) Минздрава Грузии.

В центрах жертвы насилия получают юридическую, психологическую, медицинскую помощь, там им также помогают интегрироваться в общество.

По данным МВД, с начала 2017 года в Грузии зафиксировано 688 случаев семейного насилия. Уголовное дело возбуждено по 548 случаям.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна