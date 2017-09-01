В Грузии горячая линия для жертв насилия работает на восьми языках

01.09.2017 13:04 В Грузии по номеру 116 006 действует горячая линия Государственного фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми (трефикинга).



Обратившимся за помощью по телефону, действующему в рамках проекта министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, могут ответить сразу на восьми языках.



Консультацию по вопросам семейного и сексуального насилия можно получить теперь уже не только на грузинском, но и на английском, русском, азербайджанском, турецком, армянском, арабском и персидском языках.



«Позвонить можно круглосуточно, звонок бесплатный и конфиденциальный. Нет насилию!», — говорится в сообщении министерства.



Государственный фонд был основан в июне 2006 года для оказания помощи жертвам семейного или сексуального насилия.



На данный момент в Грузии действуют убежища для жертв трефикинга в Тбилиси, Батуми, Гори, Кутаиси, а также в регионе Кахети. Пострадавшие могут находиться в центре в течение трех месяцев, после чего срок пребывания в случае необходимости может быть продлен.



В центр могут попасть жители Грузии, ставшие жертвами семейного насилия, но все еще не получившие соответствующий статус. До получения статуса они будут проживать в кризисном центре, а после смогут перейти в убежище Государственного фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми (трефикинга) Минздрава Грузии.



В центрах жертвы насилия получают юридическую, психологическую, медицинскую помощь, там им также помогают интегрироваться в общество.



По данным МВД, с начала 2017 года в Грузии зафиксировано 688 случаев семейного насилия. Уголовное дело возбуждено по 548 случаям.



"Новости-Грузия"











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