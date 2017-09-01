В Грузии вступает в силу Стамбульская конвенция о насилии в отношении женщин и бытовом насилии

01.09.2017 14:04 С сегодняшнего дня в Грузии вступила в силу Конвенция Совета Европы "О превенции, и пресечении насилия в отношении женщин, и бытового насилия", известная также как Стамбульская конвенция.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, задействование Стамбульской конвенции является важным шагом вперед на пути лучшей защиты, и укрепления прав женщин в Грузии. Конвенция также качественно улучшит правовые и институциональные рамки защиты от насилия в отношении женщин, и насилия в семье.



Стамбульская конвенция является юридически обязательным международным документом, направленным на защиту женщин от всех форм насилия в мире, предотвращение, расследование, и искоренение насилия против отношении женщин, а также содействует искоренению всех форм дискриминации против женщин, и бытового насилия. Конвенция также уделяет особое внимание женщинам, жертвам насилия. В настоящем Конвенция действует в 24 странах - членах Совета Европы.



Стамбульская конвенция предусматривает создание механизма мониторинга как на национальном, таки международном уровнях, в частности на основе Конвенции будет создана специальная группа экспертов (GREVIO) для мониторинга выполнения обязательств, взятых сторонами на себя соответственно положениям Конвенции.



Следует отметить, что с целью эффективной имплементации Стамбульской конвенции, исполнительная и законодательная власть Грузии разработала и приняла ряд важных законодательных изменений, касающихся положений закона о пресечении домашнего насилия, защиты и помощи жертв домашнего насилия, Уголовного кодекса, Кодекса административных правонарушений, Административного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Закона о правовой помощи, Кодекса о заключении, Закона о медицинской практике, Трудового кодекса, Закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, и других актов.



















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