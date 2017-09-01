Власть решила прекратить переговоры по конституционным реформам и принять документ на осенней сессии

01.09.2017 15:07 На осенней сессии парламентское большинство утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными поправками, - об этом говорится в заявлении парламентского большинства, которое распространяет правящее большинство в связи с конституционной реформой.



«Несмотря на неоднократные попытки лидеров парламентского большинства, оппозиционные партии не ответили на вопрос, в каком случае они поддержали бы конституционные изменения. Вместо этого, в ответ оппозиция предъявила несколько ультиматумов, и то в качестве предпосылки возобновления диалога с парламентским большинством.



Подобные контрпродуктивные действия оппозиционных партий сделали невозможным проведение консультаций в парламентском большинстве и, соответственно, возобновление диалога между политическими партиями, входящими в парламентское большинство и оппозицией. Действие оппозиции окончательно подтвердило, что отсутствие консенсуса было самоцелью оппозиции.



В условиях, когда оппозиция окончательно завела в тупик процесс диалога, всякий смысл потеряло проведение очередного раунда консультаций внутри страны или за ее пределами. Данный результат тем более печален, что Венецианская комиссия проявила особенную чуткость в отношении текущей конституционной реформы в Грузии и для достижения консенсуса грузинского политического спектра предложила проведение и модерирование специальных консультаций в Страсбурге. Парламентское большинство выражает благодарность Венецианской комиссии за поддержку процесса конституционной реформы.



На осенней сессии парламентское большинство утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными поправками. На основании завершения конституционной реформы, у Грузии впервые после восстановления независимости будет такая конституция, которая исключает формирование в стране любой автократии и обеспечивает долгосрочное, стабильное демократическое развитие», - говорится в заявлении большинства.















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