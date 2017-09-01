Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власть решила прекратить переговоры по конституционным реформам и принять документ на осенней сессии


01.09.2017   15:07
На осенней сессии парламентское большинство утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными поправками, - об этом говорится в заявлении парламентского большинства, которое распространяет правящее большинство в связи с конституционной реформой.

«Несмотря на неоднократные попытки лидеров парламентского большинства, оппозиционные партии не ответили на вопрос, в каком случае они поддержали бы конституционные изменения. Вместо этого, в ответ оппозиция предъявила несколько ультиматумов, и то в качестве предпосылки возобновления диалога с парламентским большинством.

Подобные контрпродуктивные действия оппозиционных партий сделали невозможным проведение консультаций в парламентском большинстве и, соответственно, возобновление диалога между политическими партиями, входящими в парламентское большинство и оппозицией. Действие оппозиции окончательно подтвердило, что отсутствие консенсуса было самоцелью оппозиции.

В условиях, когда оппозиция окончательно завела в тупик процесс диалога, всякий смысл потеряло проведение очередного раунда консультаций внутри страны или за ее пределами. Данный результат тем более печален, что Венецианская комиссия проявила особенную чуткость в отношении текущей конституционной реформы в Грузии и для достижения консенсуса грузинского политического спектра предложила проведение и модерирование специальных консультаций в Страсбурге. Парламентское большинство выражает благодарность Венецианской комиссии за поддержку процесса конституционной реформы.

На осенней сессии парламентское большинство утвердит принятый в двух чтениях текст конституционных изменений с редакционными поправками. На основании завершения конституционной реформы, у Грузии впервые после восстановления независимости будет такая конституция, которая исключает формирование в стране любой автократии и обеспечивает долгосрочное, стабильное демократическое развитие», - говорится в заявлении большинства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна