Парламент Грузии возобновит работу 5 сентября

01.09.2017 15:33 5 сентября откроется осенняя сессия парламента Грузии. Согласно регламенту парламента, октябрьская сессия открывается в первый вторник сентября. Открытие сессии запланировано в формате заседания бюро.





Вместе с тем, в течение одного месяца до выборов в местное самоуправление, парламент предположительно, не будет проводить заседания, так как именно с учетом регламента, в годы выборов парламента, президента или в органы местного самоуправления в течение одного месяца до голосования, как правило, пленарные заседания парламента не проводятся.





Главной темой осенней сессии являются запланированные изменения в конституции, которые должны быть вынесены на голосование в третьем чтении. Конституционные изменения, предположительно, утвердят в октябре.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

