|
Парламент Грузии возобновит работу 5 сентября
01.09.2017 15:33
5 сентября откроется осенняя сессия парламента Грузии. Согласно регламенту парламента, октябрьская сессия открывается в первый вторник сентября. Открытие сессии запланировано в формате заседания бюро.
Вместе с тем, в течение одного месяца до выборов в местное самоуправление, парламент предположительно, не будет проводить заседания, так как именно с учетом регламента, в годы выборов парламента, президента или в органы местного самоуправления в течение одного месяца до голосования, как правило, пленарные заседания парламента не проводятся.
Главной темой осенней сессии являются запланированные изменения в конституции, которые должны быть вынесены на голосование в третьем чтении. Конституционные изменения, предположительно, утвердят в октябре.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна